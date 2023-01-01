KARİKA'dan KOBİ'lere özel çözümler

KARiKA Baskı ve Dijital Kopyalama Sistemleri, faaliyete başladığı 1994 yılından bu yana sırasıyla; kopyalama, dış ve iç mekan baskı, iş güvenliği ve uyarı tabelaları, grafik tasarım, matbaa ve mıknatıslı pano cepleri alanlarında faaliyet gösteriyor.





KARİKA'dan KOBİ'lere özel çözümler

KARiKA Baskı ve Dijital Kopyalama Sistemleri, faaliyete başladığı 1994 yılından bu yana sırasıyla; kopyalama, dış ve iç mekân baskı, iş güvenliği ve uyarı tabelaları, grafik tasarım, matbaa ve mıknatıslı pano cepleri alanlarında faaliyet gösteriyor. KARiKA Baskı ve Dijital Kopyalama Sistemleri Yetkilisi Ali Demir, sözkonusu alanlarda kaliteli, hızlı, güven üçgeninin ağırlık merkezinde ve uzman ekibin yaratıcı fikirleriyle sektörün öncü kuruluşları arasında yer aldıklarını açıklıyor. Firmanın üretimi olan mıknatıslı pano cepleri KOBİ'lerin birçok ihtiyacına çözüm oluyor. Ali Demir, ürünlerinin fabrika ve büro alanlarında, üretim bandı, eğitim süreçleri için tesis edilmiş metal panolarda kullanılmak üzere tercih edildiğini belirterek, "Ürünümüz iletişim, iş güvenliği, bakım, TPM ve Kaizen süreçlerinde takip, bilgi paylaşımı, eğitim, hedef takibi ve üretim fotoğrafları sunumu için rahat, uzun ömürlü bir kulanım sunuyor" diyor.



