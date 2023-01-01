Kariyer.net istihdam raporu

50 bini aşkın müşterisiyle online istihdam platformu lideri Kariyer.net, İstihdam Endeksi sonuçlarını açıklandı. Kariyer.net Genel Müdürü Yusuf Azoz sektör bazında istihdamla ilgili şu bilgileri verdi:

Yüzde 44 artışla Sağlık ve yüde 33 artışla Üretim sektörleri istihdam oluşturmada önde gidiyor. Ticaret sektörü ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24’lük artışla yıldızı parlayan sektörler arasına girdi.

Yeni iş ilanı sayısı yüzde 17’lik artış gösterirken 2013 sonunda yüzde 5 düşme gösterdi.

Yusuf Azoz, "Ticaret sektöründe çok ciddi bir hareketlilik var; son yıllardaki dinamiğini korumaya devam ediyor. Sektörden gelen iş ilanları sayısında artış yaşıyoruz” dedi.