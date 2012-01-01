Katılım bankalarının başarısı

Türkiye Katılım Bankaları Birliği 12. Olağan Genel Kurulu finans sektörünün en üst düzey temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın onur konuğu olarak katıldığı Genel Kurulda yaptığını konuşmada Ziraat ve Halkbank’ın katılım bankacılığı konusunda hazırlıklarını sürdürdüğünü belirterek, “Her iki banka tarafından da alternatifler çalışılıyor. Ümit ediyorum ki önümüzdeki birkaç ay içinde bunun formatı, nasıl olacağı şekillenmiş olur” dedi.





Ali Babacan, katılım bankalarının istikrarlı büyüdüğüne dikkat çekerek şöyle konuştu: “Ancak KOBİ kredilerine baktığımızda, 2005’deki pay yüzde 6.1, 2012 sonundaki pay yüzde 11.1. Yani şu anda tüm KOBİ kredilerinin yüzde 11.1’ini katılım bankaları sağlıyor. Ancak biz bunun da gelişmesini istiyoruz” dedi.

TKBB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Uyan ise şu bilgileri verdi: “Katılım Bankaları aktifleri 2012’de yüzde 25 artışla 70.2 milyar liraya ulaştı. Toplanan fonlarda da yüzde 23’lük bir büyüme sergileyen Katılım Bankaları 49.2 milyar TL’lik fon hacmine ulaştılar; bu fon büyüklüğü ile bankacılık sektöründen yüzde 6.1’lik bir pay aldılar. Kullandırdıkları fonlarda da yüzde 22’lik bir artış sağladılar ve bu alanda 50 milyar TL’lik bir rakama ulaştılar.