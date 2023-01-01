“Katılım Emeklilik” faaliyette

Katılım Emeklilik, 500’e yakın Albaraka Türk ve Kuveyt Türk şubesinde ürünlerinin satışına başladı. Albaraka Türk ve Kuveyt Türk’ün eşit ortaklığıyla kurulan Katılım Emeklilik, Türkiye’de ilk faizsiz hayat sigortası hizmetini sunan, Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortası lisansını aynı anda alan tek sigorta şirketi olma özelliğini de taşıyor.

Katılım Emeklilik’in hedefi; ilk 5 yılda 500 bin katılımcıya ulaşmak ve emeklilik sektöründe ilk 10’da yeralmak olarak açıklandı. Albaraka Türk Genel Müdürü ve Katılım Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Yahşi şunları ifade etti: “Albaraka Türk olarak Türkiye'de faizsiz bankacılık alanındaki finansal kuruluşların ilki ve öncüsüyüz. Katılım Emeklilik ile de bir ilke imza attık. Katılım Emeklilik, iki katılım bankasının güçbirliğiyle ortak kurduğu ilk bireysel emeklilik ve hayat sigorta şirketi oldu. Kuveyt Türk ile yüzde 50 yüzde 50 eşit pay sahibi olarak kurduğumuz Katılım Emeklilik’in, sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”