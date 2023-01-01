"Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği", 1 Mayıs'ta yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile 1985 yılından bu yana yayımlanmış tebliğler kaldırılarak tek bir tebliğe dönüştürüldü. Tebliğ ile mevzuattaki dağınıklığın giderilmesi, ihtilaf konusu alanların netleştirilmesi, iade süreçlerinin hızlandırılması ve haksız iadelerin önlenmesi amaçlanıyor.

- Tebliğ ile; imal, inşa, tadil, bakım ve onarım uygulamalarını içeren istisna düzenlemelerinde proje uygulamasına geçildi. Mükellef önceden proje kapsamında hangi malların alınacağı listesini sunacak. Bu kapsamda yapılacak iade ve istisnalar çok daha kolay bir şekilde takip edilip, mükellef açısından kolaylık sağlanacak.

- Tecil ve terkin uygulamasından yararlanacak imalatçıların kapsamı tarımsal üretimi de kapsayacak bir şeklide genişletildi. İlk defa tarımsal üretim yapanlar da tecil, terkin kapsamına alınmış oldu.

- Yeni düzenleme ile halen uygulamada olan hızlandırılmış iade sisteminden yararlanma koşulları hafifletildi. Bu çerçevede, mükelleflerin bilanço büyüklükleri ile ilgili 4 kriterden 3'ünü sağlamış olması yeterli sayılacak. Ayrıca çalıştırılması gereken asgari işçi sayısı da 350'den 250'ye düşürüldü. Bu uygulama büyük hacimli mükelleflerin KDV iadelerini herhangi bir inceleme olmaksızın ve 5 iş günü içinde almalarına imkan sağlanıyor.

- Daha önce sadece imalat ya da ihracat yapan mükelleflerin yararlanabildiği indirimli teminat uygulaması sistemi, KDV iadesi alan tüm mükelleflerin gerekli şartları sağlaması kaydıyla yararlanabileceği şekle dönüştürüldü.

- İndirimli teminat uygulaması sistemiyle gerekli koşulları sağlayan mükellefler, KDV iadelerini yüzde 100 teminat yerine sadece yüzde 4 veya yüzde 8 teminat göstererek alabilecekler. Teminatlar düşürülerek, bu şartları sağlayan bütün mükellefler açısından vergi ve finansman yükünde önemli bir hafiflemeye gidilecek.

- Tebliğ ile ayrıca, mal teslimlerine yönelik tevkifat uygulamalarından kaynaklanan mahsuben iade incelemesiz ve teminatsız iade alınabilmesine de imkan sağlandı.

- Mükelleflerin KDV iade taleplerini daha hızlı ve şeffaf şekilde yerine getirmek üzere KDV İade Takip Sistemi, Mayıs ayında tüm Türkiye'de uygulamaya konuldu. Bu kapsamda mükelleflerin iade taleplerini online takip edecekleri yeni bir sistem, hayata geçmiş oluyor.