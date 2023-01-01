Kaya’dan Kemaliye’ye demir yol

Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaya...





Türkiye’nin ilk via ferratasını (Demirden Yol) Erzincan Kemaliye’de Karanlık Kanyon’a 60 metrelik bir parkur olarak kuran Kaya Grubu, 6 kıta 11 ülkeden 40 yabancı, 300’ü aşkın yerli doğa sporları tutkunlarının bir araya geldiği Erzincan Kemaliye (Eğin) Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği’ne özel ikinci parkurunu tamamladı. Kurulumu Kaya Grubu ekibi tarafından gerçekleştirilen Kaya Grubu Via Ferrata parkuru ile doğa sporlarıyla uğraşanların etkinlik alanına ulaşımlarını sağladı. Yüksekte çalışma sektöründe uluslararası bir marka olma yolunda ilerlerken, ülkemizin geleceği olan gençlerimizin sportif faaliyetlerine de destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Kaya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaya, şöyle konuştu: “10 yıldır destek verdiğimiz Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği’nde ekibimizle birlikte Türkiye’de ilklere imza atıyor olmaktan gurur duyuyoruz. Hizmet verdiğimiz tüm sektörler içinde, dağcılık ve doğa sporlarına yönelik geliştirdiğimiz ekipmanlar ve Türkiye Dağcılık Federasyonu üyesi profesyonel eğitmenlerimizle verdiğimiz eğitim hizmetleri önemli bir paya sahiptir. Ülkemizin değerlerine ve gençlerine sahip çıkıp, doğa turizmine elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğiz.”