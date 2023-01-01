KGL Zirve’sinde kadınlar

Kadın Girişimciler Derneği KAGİDER, Kadın Girişimcilik ve Liderlik (KGL) Zirvesi’nin üçüncüsünü düzenledi.





Garanti Bankası ana sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinliğe, yurtiçinden ve yurtdışından pek çok iş dünyası lideri ve fikir önderi katıldı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan KAGİDER Başkanı Dr. Gülden Türktan şöyle konuştu: “Bugün kadınlar dünyada 20 trilyon dolarlık bir tüketim ekonomisini kontrol ediyor. Gelecek beş yıl içinde bu miktar 28 trilyona yükselecek. Boston Consulting Group’a göre bu, Çin ve Hindistan ekonomilerinin büyüme potansiyelinden çok daha büyük bir güç. Günümüzde dünyada 1 milyar kadın işgücüne katılıyor, önümüzdeki beş yıl içinde bu sayı 1,2 milyara yükselecek. Bu değişimi iyi yönetebilirsek, yeni bir dünya düzeni ve yeni fırsatlar bizleri bekliyor.”