Kim demiş Türkiye’den mucit çıkmaz diye…

3. Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Ar-Ge Proje Pazarı, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) işbirliği ile bu yıl üçüncü kez gerçekleştirildi.





Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte 150 proje sanayicilerle buluşturulurken; akademisyen, sanayici, girişimci, öğrenci olmak üzere 4 farklı kategoride 12 proje ödül almaya hak kazandı. Birinciler 10 bin TL, ikinciler 5 bin TL, üçüncüler ise 3 bin TL ile ödüllendirildi.



Ödül alan proje sahipleri:



Öğrenci Kategorisi:

Birincilik Ödülü: Tuğba Kul Köprülü / Gaziosmanpaşa Üniversitesi

İkincilik Ödülü: Süleyman Şimşek / Erciyes Üniversitesi

Üçüncülük Ödülü: Ömer Suat Taşkın / İstanbul Teknik Üniversitesi



Girişimci Kategorisi:

Birincilik Ödülü: Duygu Aksoy, Neşe Bulut / İstanbul Üniversitesi / Kayalar Kimya

İkincilik Ödülü: Merve Kolay, Mete Mercan

Üçüncülük Ödülü: Fatih Karabey



Akademisyen Kategorisi:

Birincilik Ödülü: Burhan Ateş, Süleyman Köytepe / İnönü Üniversitesi

İkincilik Ödülü: Yrd. Doç. Halil Şahan, M. Nurullah Ateş, Şaban Patat, Sanjeev Mukerjee / Erciyes Üniversitesi

Üçüncülük Ödülü: Burhan Ateş, Süleyman Köytepe, / İnönü Üniversitesi



Sanayici Kategorisi:

Birincilik Ödülü: Halil Akbulut, Selma Feridunoğlu /Kayalar Kimya

İkincilik Ödülü: Olçun Ekinci, Duygu Aksoy / Kayalar Kimya

Üçüncülük Ödülü: Hülya Başaran, Seda Gündoğan / Akbaşlar

Tekstil Enerji.