Kimya ihracatında 18 milyar dolar hedefi gerçekleşti

Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden kimya, 2014 yılında 18 milyar dolarlık ihracata imza attı.

İhracat hedefini yakalayan sektör, otomotiv ile hazır giyim ve konfeksiyonun ardından 3. sırada yeraldı. Plastik mamüller, kozmetik, ilaç ve eczacılık ürünleri, kauçuk, boya gibi alt sektörleri ihracatta başarılı bir performans sergileyen kimya sektörü, geçen yıl en fazla ihracatı Mısır, Irak ve Almanya’ya, ardından ise Malta, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Rusya, İspanya ve Azerbaycan-Nahcivan’a yaptı. Avrupa ülkelerinin payı ise bu dönemde artmaya devam etti.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, kimya sektörünün tüm sorunlarına rağmen ihracat hedefine ulaştığını söyledi. “2015 yılı ihracat hedefimizi ise 19 milyar dolar olarak belirledik” diyen Akyüz, çevresel ve jeopolitik kaynaklı sıkıntılar nedeniyle sekteye uğrayan komşu ülke ihracatını bu yıl da Uzakdoğu ve Asya, Güney Amerika, Sahra altı Afrika gibi pazarlarla dengeleyeceklerini anlattı: “2015’te de İKMİB olarak ticaret ve alım heyetleri, milli katılım fuar organizasyonları ile Ur-Ge kapsamında yürüteceğimiz çalışmalar hız kesmeden sürecek.”