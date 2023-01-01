Kimya sektörü ihracatta liderliği zorluyor

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, sektörün Ekim ayı performansını açıkladı. Kimya sektörünün hazır giyim ve konfeksiyonu geride bıraktığını belirten Akyüz; Türkiye ihracatında otomotivin ardından ikinci sıraya yükseldiklerini duyurdu.

Sektör, Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 8.15 oranında artırdı ve 1 milyar 511 milyon dolarlık ihracata imza attı. Kimya ihracatı Haziran ayından sonraki en yüksek artışı Ekim’de gördü. Ocak-Ekim dönemindeki kimya ihracatı ise 14 milyar 954 milyon dolara ulaştı.