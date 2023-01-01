KKB: Ticaret hayatında çığır

Çek ve Risk Raporları, artık E-Rapor Sistemi ile elektronik ortama taşınıyor.





Kredi Kayıt Bürosu (KKB), Ocak ayı başında kullanıma sunduğu E-Rapor Sistemi ile ticaret hayatında yeni bir dönem başlattı. Bugüne kadar banka şubeleri, internet bankacılığı ve ATM’lerden alınabilen Çek ve Risk Raporları, artık E-Rapor Sistemi ile elektronik ortama taşınıyor. www.kkb.com.tr web sitesi üzerinden bir kerelik üyelik gerçekleştirilmesinin ardından, internetten ya da cep telefonundan bir SMS ile erişim sağlanan Çek ve Risk Raporları’na, 5 saniye gibi kısa bir sürede ulaşmak mümkün oluyor. Kredi Kayıt Bürosu’nun Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB), TC Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, bankalar ve GSM operatörlerinin ortak çalışması ile hayata geçirdiği E-Rapor Sistemi ile finansal sicili sorgulamak daha kolay, hızlı ve güvenli hale geliyor.

Kredi Kayıt Bürosu yeni bina açılışı ve E-Rapor Sistemi’nin tanıtımında konuşan Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz; “Özellikle KOBİ’ler birkaç çekinin ödenmemesi durumunda ciddi problem yaşayabiliyorlar. Bu bakımdan kişi ve firmaların kendilerine ve 3. şahıslara ait finansal sicil bilgilerini paylaşabilmeleri için hızlı ve güvenli sistemlere ihtiyaç duyuluyor” dedi.