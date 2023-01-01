KOBİ'lere AYB desteği

Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Türkiye'deki KOBİ'lere ve orta ölçekli işletmelere destek için ülkedeki önde gelen üç farklı bankacılık partneriyle birlikteliğe gidiyor.

Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelere yardım etmek üzere 200 milyon Avro kredi için her biri AYB Yürütme Kurulu'ndan onay alan partner bankalar - Eximbank, Halkbank ve Vakıfbank; aşağıdaki tutarlarda sözleşmelere imza attı:



• Eximbank'ın ilk dilimi olarak 100 milyon Avro

• Halkbank 200 milyon Avro

• Vakıfbank 100 milyon Avro.



Bu fonlar, AYB partner bankaları üzerinden kanalize edilecek ve onlar da sanayi, turizm ve hizmet sektörlerindeki KOBİ'ler ile orta ölçekli işletmelerin üstlendiği projeleri finanse eden fonlara kredi şeklinde aktaracaklar.