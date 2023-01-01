KOBİ’lere daha çok dikkat!

En son Avrupa KOBİ Haftası etkinlikleri kapsamında TÜİK’in, açıkladığı istatistikler, ekonomimizi KOBİ’lerin sırtladığı gerçeğini bir kere daha doğruladı: Ekonomideki katma değerin yüzde 27'sini oluşturan KOBİ'ler, toplam girişim sayısının yüzde 99.9'unu, istihdamın yüzde 77.7'sini, maaş ve ücretlerin yüzde 51.5'ini, toplam cironun yüzde 64.8'ini, gerçekleştiriyor.





Bu işletme yapımız dış ticarette KOBİ'leri etkinleştiriyor; toplam ihracatın yüzde 59.6'sını, ithalatın ise yüzde 39.9'unu KOBİ’ler gerçekleştiriyor. Fakat hala toplam kredilerdeki KOBİ payı yüzde 4’lerin üstüne çıkabilmiş değil. Daha endişe verici olan ise toplam Ar-Ge harcamaları içerisindeki KOBİ payının sadece yüzde 14.9 düzeyinde kalmasıdır.

Ar-Ge’ye odaklanmış bir yapıya geçemedik. Türkiye’nin Ar-Ge harcamaları 1.9 milyar dolar; oysa bu rakam Çin'de 136, ABD'de 130, Japonya'da 129, Rusya'da 7.2, Hindistan'da 6.4, milyar dolardır.