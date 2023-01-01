KOBİ’lerin çözümü bulut santralde

Kurulduğu günden bu yana kurumsal segmentte KOBİ’lerin önceliklerini göz önünde bulundurarak çözümler sunan Millenicom, Bulut Santral hizmeti ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin ve girişimcilerin telekomünikasyon maliyetlerini kullandığı yüksek teknoloji ile minimuma indiriyor.

Millenicom’un Bulut Santral çözümü, dahili hat başına içerisinde 100 dakika konuşma, Cisco telefon bulunan paketini aylık sadece 29.90 TL sabit ödemeyle müşterilerine sunuyor. Herhangi bir santral ekipmanına ihtiyaç duymaksızın IP Bulut teknolojisi üzerinden hizmet veren Bulut Santral, firmaların hem ekonomik hem de güvenilir şekilde çağrılarını yanıtlamalarına, yönlendirmelerine, kaydetmelerine ve raporlamalarına yardımcı oluyor. Yeni iş kuracakların ve yakın zamanda büyüme hedefi olan markaların ilk tercihi olan Bulut Santral, işletmelerin telekomünikasyon giderlerini kontrol altında tutarak, sürpriz gider kalemlerini ortadan kaldırıyor. Bulut Santral’in işletmelere sağladığı bir diğer önemli avantaj ise pahalı destek hizmeti ve ücretli güncellemelere gerek duymadan yazılımını yenileyebilmesi.