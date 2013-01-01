Koç Holding

Koç Holding, 2013 yılının ilk çeyreğinde konsolide bazda toplam 13.6 milyar TL satış geliri elde ederken, 619 milyon TL vergi öncesi kâr ve 452 milyon TL azınlık payı sonrası net kâr gerçekleştirdi.





Koç Holding CEO’su Turgay Durak, “Avrupa’da politik ve ekonomik sıkıntıların sürdüğü; yakın coğrafyamızda karışıklıkların devam ettiği son dönemde Koç Topluluğu olarak risk yönetimine ve tasarruf tedbirlerine ağırlık verirken, yılın geri kalan dönemi için sürdürülebilir büyüme stratejimizi uygulamaya devam edeceğiz” dedi.

Koç Topluluğu olarak Türkiye ekonomisindeki büyümenin büyük oranda iç talep kaynaklı olmasını beklediklerini belirten Turgay Durak, “İç talepteki bu artış, ithalatı da artıracağından, ihracatta ise dış pazarlarımızın hala tam olarak toparlanamamış olmasından ötürü net ihracatın büyümeye katkısının sınırlı olmasını bekliyoruz” diye konuştu.