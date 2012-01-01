Koç Holding karı 2.3 milyar

Koç Holding kombine yurtdışı satış gelirlerini ABD doları bazında yüzde 11 artırdı





Koç Holding CEO’su Turgay Durak, Holdingin 2012 yılında toplam konsolide satış gelirlerini yüzde 13 artırarak 84.8 milyar TL’ye yükselttiğini, azınlık payı sonrası net kârını 2.3 milyar TL’ye çıkardığını açıkladı. Turgay Durak şu bilgileri paylaştı: “2012 yılı, Türkiye’de hızlı büyüme dinamiklerini yavaşlatmaya yönelik ekonomik tedbirlerin, yurtdışında ise finansa- piyasalarda süregelen belirsizliklerin damga vurduğu bir yı- oldu. 2013 yılında büyüme dinamiklerinin tekrar hız kazanmasını ve Türkiye’de yüzde 4.5 dolaylarında bir büyüme gerçekleşmesini bekliyoruz. Yurtdışı piyasalardaki tüm belirsizliklere karşın, Koç Topluluğu olarak etkin ihracat politikaları sürdürürken, ihracat pazarlarımızı çeşitlendirmeye devam ettik. Bu politikalarımız sonucunda, ülkemizin en fazla ihracat yapan 10 şirketinden 4’üne sahip olan Topluluğumuz 2012 yılında da kombine yurtdışı satış gelirlerini ABD doları bazında yüzde 11 artırmayı başardı. Ülkemize en yüksek katkıyı sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”