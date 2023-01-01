Koç Holding ve BM Kadın Birimi işbirliği

Koç Holding, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (BM Kadın Birimi-UN Women) ile Türkiye’de kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta güçlenmesine katkıda bulunmak üzere bir işbirliği anlaşması imzaladı.

Koç Holding CEO’su Turgay Durak, Koç Topluluğu’nun uzun yıllardır hak temelli ve insan odaklı bir yaklaşımla kurumsal sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdiğini söyledi. “Kadınların güçlenmesiyle tüm toplumun kazançlı çıkacağına dair ortak inancımızla Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ile yapacağımız çalışmaların önemli bir katmadeğer yaratacağına inanıyorum” diyen Durak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın öncülüğünde hazırlanan “İş’te Eşitlik Bildirgesi”ni 2013’te imzaladıklarını hatırlattı. Durak, bu işbirliğini yakın zamanda başlatacakları önemli projelerle de destekleyeceklerini açıkladı. UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü ve Türkiye Temsilcisi Ingibjorg Gisladottir ise ekonominin gelişmesi ve yaşamın her alanında ilerlemenin kaydedilmesi için kadının güçlenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Kadınlar ve kız çocuklarının haklarını savunmak için küresel düzeyde yaptığımız çalışmaları, Türkiye’de de sürdürmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.