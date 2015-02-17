Koç Holding’de görev değişimi

Yaklaşık 40 yıldır Ford Otosan’da ve Koç Holding’de üstlendiği görevlerle Koç Topluluğu’na büyük katkı sağlayan Turgay Durak, 2010’dan bu yana devam ettirdiği Koç Holding CEO’luğu görevini devretmeye hazırlanıyor.

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı ve Arçelik A.Ş. Genel Müdürü Levent Çakıroğlu’nun, 17 Şubat 2015 itibarıyla Koç Holding CEO Vekili olarak atandığı ve 31 Mart’ta gerçekleşecek Genel Kurul sonrası CEO’luk görevine başlayacağı belirtildi. Bu görev değişimi çerçevesinde Arçelik A.Ş. Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı görevini üstlenirken; Arçelik A.Ş. Satış (Avrupa, Amerika, Asya, Pasifik) Genel Müdür Yardımcısı Hakan Bulgurlu ise Arçelik A.Ş. Genel Müdürü olarak atandı. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, bayrak değişimine ilişkin yaptığı açıklamada, Turgay Durak’a, Koç Topluluğu’na uzun yıllardır sağladığı katkılar ve liderliği için teşekkür ederken; Levent Çakıroğlu, Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Hakan Bulgurlu’ya yeni görevlerinde başarılar diledi.