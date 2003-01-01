Koç Topluluğu ‘22. Anadolu Buluşmaları’

Koç Topluluğu’nun 2003 yılından bu yana düzenlediği Anadolu Buluşmaları’nın 22’n-cisi, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, Koç Holding CEO’su Turgay Durak ve Koç Holding Grup Başkanları’nın katılımıyla Van’da gerçekleşti.

Koç Topluluğu’nun 300’ü aşkın bayisini bir araya getiren toplantıda Mustafa V. Koç, şöyle konuştu: “Türkiye’nin dört bir yanında Koç ismini başarıyla temsil eden bayilerimiz bize güç katıyor. Büyük bir aileyiz ve tüm başarılarımızın arkasında bir olmanın, birlik olmanın gücü ve motivasyonu var. Bu birlikten güç alarak, geçmişte olduğu gibi gelecekte de yepyeni başarılara hep birlikte imza atacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, Koç Topluluğu’nun Türkiye’ye ve geleceğe olan güçlü inancıyla, katma değer yaratmaya, yatırım yapmaya ve istihdam sağlamaya devam edeceğiz.”

Mustafa V. Koç, konuşmasında da, Koç Topluluğu’nun 123.5 milyar TL ile Türkiye milli gelirinin yüzde 8’ine eşdeğer kombine ciro yarattığına, Topluluğun Türkiye vergi gelirlerinin yüzde 9.4’ünü, ihracatının ise yüzde 10’unu sağladığına dikkat çekti ve son iki yılda toplam 11.3 milyar TL’lik yatırıma imza attıklarını vurguladı.