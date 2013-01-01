Koç topluluğu fark yarattı

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin düzenlediği İhracat Şampiyonları töreninde 2013 yılında en fazla ihracat yapan ilk 10’un 4’ü Koç Topluluğu Şirketleri’nden oluştu.

Türkiye’nin İhracat Şampiyonu TÜPRAŞ, 2’nci Ford Otosan, 5’inci Tofaş, 6’ıncı ise Arçelik oldu.

TÜPRAŞ, Tofaş ve Arçelik’in ödüllerini Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç; Ford Otosan’ın ödülünü ise Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Y. Koç Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı.

Mustafa V. Koç, Koç Topluluğu’nun üretim, yatırım ve istihdama önem verererek, merhum Vehbi Koç’un “Ülkem Varsa Ben De Varım” sözünden hareketle çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti ve “Ülkemize güvenmeye ve ülkemizin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz” dedi.

“Elektrik Elektronik Hizmet” ve “Makine ve Aksamları” kategorilerinde Arçelik’in ikincilik ödüllerini Arçelik Genel Müdürü Levent Çakıroğlu alırken; “Otomotiv Endüstrisi” kategorisinde Tofaş’ın üçüncülük ödülünü ise Tofaş Genel Müdürü Kamil Başaran, “İklimlendirme Sanayii” kategorisinde Arçelik LG’nin üçüncülük ödülünü Arçelik – LG Finans Direktörü Burhan Murzoğlu aldı.