Koç Topluluğu şirketlerinden 400 patent başvurusu

Koç Holding CEO’su Turgay Durak, Türk Patent Enstitüsü’nün açıkladığı; 2013 yılında en çok yerli patent başvurusu yapan firmalar listesinde topluluğun öncü yeriyle ilgili olarak;

“Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına büyük önem veren ve Türkiye’nin ilk ‘Fikri Haklar Stratejisini’ oluşturan Koç Topluluğu, Ar-Ge faaliyetlerine ve yatırımlarına hem şirketlerimizin rekabetçiliği, hem de ülkemizin geleceği adına çok önem veriyoruz ve uzun vadeli sürdürülebilir büyüme stratejimizin hayati bir parçası olarak görüyoruz.” dedi.

Koç topluluğu şirketlerinden patent başvuru sayısı ve sıralamadaki yerleri şöyle:



1. Arçelik: 193 başvuru

2. Ford Otosan: 80 başvuru

6. Tofaş: 48 başvuru

9. Türk Traktör: 20 başvuru

11. Otokar: 16 başvuru

16. Arçelik-LG: 13 başvuru

26. Tüpraş: 10 başvuru