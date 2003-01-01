Koç Topluluğu’nun Anadolu Buluşmaları’

Koç Topluluğu’nun 2003 yılından bu yana düzenlediği Anadolu Buluşmaları’nın 23’ncüsü, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, Koç Holding CEO’su Turgay Durak ve Koç Holding Grup Başkanları’nın katılımıyla İzmir’de yapıldı.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, Türkiye’nin iki kıtayı birleştiren inanılmaz fırsatlarla dolu bir coğrafyada yeraldığını vurgularken bölgenin uzun vadeli bir değişim ve dönüşüm sürecinde olduğuna dikkat çekti. Mustafa V. Koç, “Yakın coğrafyamızda yaşananlar gösteriyor ki ‘barış, demokrasi, insan hakları ve kalkınmadan’ biri olmadan diğeri olmuyor” diye konuştu. Mustafa V. Koç, “Topluluğumuz geçtiğimiz iki yılda toplam 11.3 milyar TL yatırıma imza atmıştır. 2014 yılının ilk yarısında gerçekleşen kombine yatırımlarımız bir önceki yıla göre yüzde 8 artarak 2.8 milyar TL olmuştur” dedi.