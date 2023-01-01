Koç Üniversitesi, 4 kıtada 67 üniversiteyle aynı sürdürülebilir kampüs ağında

Koç Üniversitesi, sürdürülebilirlik teması etrafında etkinlikler gerçekleştiren ve bünyesinde dünya çapından 67 üniversiteyi barındıran Uluslararası Sürdürülebilir Kampüs Ağı’na (ISCN) üye oldu.

Üniversite, üyelik kapsamında, Amerika, Asya, Afrika ve Avustralya’nın önde gelen okullarının sürdürülebilirlik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara katkı sunacak ve ekiplerle bilgi alışverişinde bulunacak. Oluşturulan ağla dünya çapında forum başlatılarak, dünyanın önde gelen kolej, üniversite ve kurumsal kampüslerinin, fikir ve bilgi alışverişinde bulunmasına fırsat yaratılıyor. 2014-2015 Öğretim Yılı’nda ISCN’e katılan Koç Üniversitesi, üyelik kapsamındaki ilk etkinliğini, ‘‘Sürdürülebilir Kampüs Çalışma Ekibi” kurarak gerçekleştirdi.