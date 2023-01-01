Koç Üniversitesi Kuluçka Merkezi

Koç Üniversitesi Kuluçka Merkezi, 1. Executive Demo Günü kapsamında, girişimci öğrencilerle melek ve risk yatırımcılarını biraraya getirdi. Koç Holding’in ev sahipliğinde, gerçekleştirilen etkinlikte, 9’u Koç Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu 10 proje grubu, melek ve risk yatırımcılarıyla ‘Proje Merkezi Üst Kurulu’na geliştirdikleri uygulamalarla ilgili sunum yaptı. Yatırımcılarının değerlendirme süreci sonunda, yatırım alacak girişimlerin daha güçlü bir şekilde ticari hayata devam etmesi amaçlanıyor.

Girişimcilerin melek ve risk yatırımcılarıyla buluşmasının, girişimcilik düzeyini artırarak, fikirlerin kalitesinin yükselmesini sağladığını belirten Koç Üniversitesi Kuluçka Merkezi Kurucusu ve Direktörü Doç.Dr. Mustafa Ergen, etkinliğin iş planları ve girişimcilerin yetkinliklerinin gözlemlenmesi açısından da büyük yarar taşıdığını ifade etti. Mustafa Ergen, şunları söyledi: “Gerçekleştirdiğimiz Executive Demo Günü’yle üst kurulumuz dahil olmak üzere melek ve risk yatırımcılarıyla girişimcilerimizi biraraya getirmek ilk amacımız. Böylelikle bir tanışıklığın ilk temellerinin atılacağını ve sonrasında ilerleyenler için isterlerse ayni veya nakdi ortaklıkların da gündeme geleceğini düşünüyoruz.” Koç Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Umran İnan ise; “Hedefimiz girişimcilerimize bir ekosistem yaratmak ve onların kendiliğinden yeşermesini görmek ve bize ihtiyaç duyduklarında yanlarında olmak. Bu yıl faaliyete başlayan Kuluçka Merkezimiz’de şirketleşen girişim sayısı hızla artıyor. Ülkemizde şirketleşenlerin ve ürünlerini piyasaya çıkaranların yanısıra proje gruplarımızdan biri Hollanda’da, diğer grubumuz oluşturmaya çalıştığımız en erken aşama risk yatırımcısı şeklinde çalışan araçlar vasıtasıyla İrlanda’da şirketleşti” diye konuştu.