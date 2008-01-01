Kocaeli: İş’le Buluşmalar

İş Bankası’nın, 2008’den bu yana KOBİ’lere bilgi ve danışmanlık desteği sağlamak amacıyla düzenlediği İş’le Buluşmalar toplantısının 34’üncü durağı Kocaeli oldu.





“Sanayi Şehirlerini Bekleyen Fırsatlar” konulu toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, İş’le Buluşmalar’ı Kocaeli’nde ikinci kez düzenlediklerini belirterek “Uzun yıllardan beri Kocaeli’nde en çok şubesi olan banka unvanımızı koruyoruz. 1949 yılında ilk şubemizi açtığımız Kocaeli’nde bugün 28 şube ile hizmet veriyoruz. Kocaeli, Marmara bölgesinde nakdi ve nakdi ticari kredilerde İstanbul ve Bursa’dan sonra bankamızın ve sektörün en fazla bakiyeye sahip olduğu ildir” dedi.

İş Bankası’nın kredilerde en büyük banka olduğunu ve bilançosunun yüzde 65’ini kredilere ayırdığını hatırlatan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali şunları söyledi: “Türkiye İş Bankası 194 milyar TL’lik aktif büyüklüğüyle, 125 milyar TL’lik kredi büyüklüğüyle ve 23 milyar TL’lik öz kaynak büyüklüğüyle Türkiye’nin en büyük bankasıdır. Bir bankanın bilançosunun yüzde 65’i krediden oluşuyorsa ve bu yüzde 65’in de yüzde 73’ü ticari krediyse, o bankanın bilançosu hakiki iş, aş, üretim, istihdam; yani bereket demektir