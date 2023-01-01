Kocaeli Uluslararası Çocuk Fuarı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 5.'sini düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında gerçekleştirdiği Çocuk Fuarı ile geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeye öncülük ederek, Gebze'deki Silikon Vadisi benzeri bir teknoloji üssü kurmak için altyapı oluşturuyor.





Bu yıl ana teması ‘bilim’ olan fuara Türkiye’nin önemli kuruluşları Tüpraş-Aygaz-Opet, Vodafone, Brisa, Ford Otosan, Kuveyt Türk, Haldız Grup, TİKA, TDBB, İZAYDAŞ sponsor oldu.

41 ükeden 1000 çocuğun katılımı ile düzenlenen Çocuk Fuarı öğrencilerin teknolojiye ilgisini artırmak için önemli bir işlev görüyor ve Kocaeli’nin bir sanayi kenti olma özelliği ile örtüşüyor.