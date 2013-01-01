Koç’tan özel sektörün en büyük Ar-Ge Merkezi

Ford OtosanTürk otomotiv ve özel sektörün en büyük Ar-Ge merkezini Sancaktepe’ye kuruyor.





Koç Holding kuruluşu Ford Otosan, Türk otomotiv ve özel sektörün en büyük Ar-Ge merkezini Sancaktepe’ye kuruyor. Ford Otosan Mühendislik Merkezi’nin temel atma töreninde konuşan Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Koç Topluluğu’nun kurulduğu günden itibaren uzun vadeli bir bakış açısı ile yatırımlarını gerçekleştirirken, Türkiye için yarattığı katma değeri sürekli artırmayı hedeflediğini kaydetti. Bu hedefle Topluluğun sadece otomotiv sektöründe değil, faaliyet gösterdiği bütün alanlarda inovasyon, teknoloji ve Ar-Ge’ye önem verdiğini ifade eden Koç, şunları söyledi: “Türkiye’nin en çok Ar-Ge harcamasını yapan Topluluğumuzun son 5 yıldaki harcaması toplam 2.7 milyar lira seviyesindedir.

Koç Topluluğu bünyesinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış 14 Ar-Ge merkezi bulunmaktadır. Ülkemizin ortalama Ar-Ge harcamalarının net ciroya oranı yüzde 0.9 iken, Koç Topluluğu’nda bu rakam yüzde 1.73 ile uluslararası standartlara yakın seviyelerdedir. Hükümetimizin Ar-Ge’ye verdiği önem bizler için en büyük motivasyon kaynağı olmuştur.” Koç, Türkiye ekonomisinin yüzde 9’unu, ihracatının yüzde 10’unu, devletin toplam vergi gelirlerinin yüzde 9.4’ünü teşkil eden Koç Topluluğu’nun Türkiye’nin özel sektör Ar-Ge harcamasındaki payının yüzde 10 seviyesinde bulunduğunu anlattı.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün de 11 üniversiteyle 50’den fazla ortak projelerinin bulunduğunu ve 356 patent başvurusunun yapıldığını veya beklendiğini ifade ederek, bu yıl 80’in üzerinde patent almayı hedeflediklerini söyledi. Ford Otosan’da bin 240 Ar-Ge mühendisinin çalıştığını, 2013 yılı sonunda bu rakamın bin 300’e, 2014 yılı sonunda ise bin 400’e ulaşmasını hedeflediklerini aktaran Yenigün, “Şirketin geleceğiyle ilgili yaptığı yatırımlara bakıldığında geçen yıl 260 milyon lira harcamışız, bu yıl da 350 milyon liradan fazla harcama yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Yenigün, Ar-Ge merkezine 60 milyon lira harcayacaklarını ve kademeli olarak bin 500 mühendisin istihdam edileceğini söyledi.