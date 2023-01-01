Koçtaş, 44’üncü mağazasını Kocaeli’de açtı

Ev geliştirme perakendeciliğinin lider kuruluşu Koçtaş, Kocaeli’deki üçüncü, Türkiye’de ise 44’üncü mağazasını hizmete açtı. Koçtaş’ın Kocaeli’deki üçüncü mağazasının açılış törenine; Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Koçtaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Tamer Haşimoğlu, Koç Holding Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Direktörü Oya Ünlü Kızıl, Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu ve çok sayıda davetli katıldı.

Koçtaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç,‘‘Kocaeli’de ilk mağazamızı 7 yıl önce açmıştık. Geçen süre içinde Kocaeli halkının Koçtaş’a gösterdiği ilgi bizi bugünlere getirdi ve şimdi üçüncü mağazamızı hizmete açıyoruz. Koçtaş’ın ve diğer Koç Topluluğu şirketlerimizin Kocaeli ilimizde yarattıkları ekonomik ve sosyal değerin artarak devam edeceğine inancım tamdır’’ diye konuştu.