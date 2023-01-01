Komatek Fuarı’na ASC Türk Damgası

İş ve İnşaat Makina, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı KOMATEK...





Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Uluslararası İş ve İnşaat Makina, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı KOMATEK Ankara’da gerçekleştirildi. Geniş ürün gamı ile hizmet verdiği sektörlerin tam çözüm ortağı olan ASC Türk her segmentten ürünleri, müşterilerine sunduğu fark yaratan hizmetleri ve ilgi çeken etkinlikleri ile fuarda ilgi merkezi oldu.

ASC Türk, fuar alanında amiral gemisi Volvo İş Makinaları başta olmak üzere “tam çözüm ortağı” yaklaşımının bir ürünü olarak distribütörlüğünü yaptığı Sandvik Mobil Kırma ve Eleme Üniteleri, Chicago Pneumatic Kırıcı, Kompresör ve Ekipmanları, MB Bucket Kırıcılı Kova ve Elekleri ile MOBA marka yol hassasiyet ölçüm cihazlarını sergilerken Volvo ailesinin en yeni üyesi EC300D’nin lansmanını da büyük ilgi altında yaptı. ASC Türk fuar alanında toplam 22 adet Volvo marka iş makinası sergilerken, 10 adet Chicago Pneumatik Kırıcı, Kompresör ve El Aleti ile 1 adet Sandvik Mobil Kırma ve Eleme Ünitesi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ziyaretçiler ayrıca fuar alanında Moba marka hassasiyet ölçüm cihazlarını da görme imkanı yakaladı.