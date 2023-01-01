KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan istifa etti

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) 6.5 yıldan bu yana başkanlık görevini yürüten Mustafa Kaplan, görevinden istifa etti. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'a istifasını ileten Kaplan, istifasını KOSGEB'in sitesinden bir veda yazısıyla duyurdu.

Mustafa Kaplan’ın veda mesajı şöyle: “Ülkemizin kalkınmasında önemli bir rolü bulunan KOBİ’lerimizi ve girişimcilerimizi desteklemek için kurulan KOSGEB’in Başkanlığı’nı 2008 Mayıs ayından bu yana yürütmekteyim. Benim için KOSGEB; girişimcilerimiz, milletimiz ve çalışanlarımız için ve onlarla birlikte inşa edilecek ve yaşanılacak bir gelecekti. İdealleri korurken gerçekleri de gözardı etmeden görevimi ve sorumluluklarımı yerine getirmiş olmanın huzuru içindeyim.

Bugünden geriye baktığımda, destek sisteminin modernleştirilmesi, proje temelli desteklerin artırılması, girişimciliğe önem verilmesi ve KOSGEB’in kurumsallaşması çalışmalarında KOSGEB Başkanı olarak mesai arkadaşlarımla birlikte görev yaptık. Bu dönem içinde özellikle destek takip sisteminde ve idari işlemlerde e-dönüşüm sağlanarak şeffaf, izlenebilir ve hesap verilebilir bir kurum inşa etmeye çalıştık. Daha önce bulmakta zorlandığımız veri ve istatistiklerin kolayca derlenerek politika ve program uygulama sürecinin bilimsel bir temele oturmasını sağladık. Bir bayrak yarışı olan bu görevde yapmayı isteyip de yapamadıklarımızı bizden sonrakilerin hep daha ileri götürmesini temenni ediyorum. Bu tür görevler için uzun sayılabilecek bir sürenin ardından Kurum için yeni bir kan değişimine gitmek ve Kurum’un önünü açmak gerektiğini düşünmekteyim. Atanırken bir gün görevimizi devretme zamanının da geleceğinin farkındaydık. Uzman Yardımcısı olarak başladığım, aşkla, şevkle ve samimiyetle her kademesinde görev aldığım ve en üst makamı olan Başkanlığını da 6.5 yıl gibi uzun bir süre yürüttüğüm KOSGEB Başkanlığı görevimden bugün itibariyle istifa ediyorum. Görev yaptığım süre zarfında, çalışmalarımıza destek olan Hükümetimize, Sayın Bakanlarımıza, İcra Komitemizin değerli üyelerine, değerli çalışma arkadaşlarıma, KOBİ’lerimize, sektör temsilcilerine, girişimcilerimize, sivil toplum kuruluşlarına, tüm paydaşlarımıza ve Aziz Milletimize teşekkür ediyorum.”