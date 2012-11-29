KOSGEB Genel Kurulu

KOSGEB Genel Kurulu Toplantısı, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın Başkanlığında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün ile KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, TOBB Başkan Yardımcısı Faik Yavuz, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Genel Kurul Üyeleri ve diğer davetlilerin katılımıyla 29 Kasım 2012 tarihinde KOSGEB Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.





Ali Babacan Genel Kurul'daki konuşmasında gelişmiş ülkelerin iç pazarı toparlanamadığı için Çin, Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerin büyüme hızlarının düşmeye başladığını söyledi.

Babacan, KOBİ’lerin ülkedeki istihdamın yüzde 78'ini, ihracatın yüzde 60'ını ve katma değerin yüzde 55'ini oluşturduğunu bildirdi. Babacan, sevindirici olan bir hususun ise KOBİ'lerin yarıdan fazlasının inovasyon faaliyeti yürütmesi olduğunu anlattı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün ise yaptığı konuşmada, ülkede KOBİ havuzunu büyütmek ve bunların içinden çok daha nitelikli KOBİ'ler çıkarmak hususunda büyük bir kararlılık içinde olduklarını belirtti. KOBİ'leri, KOSGEB'in sunduğu fırsatlardan daha fazla yararlanmaya davet etti.

KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan da yaptığı konuşmada, "Daha rekabetçi sistemin kurulmasını istiyoruz. Nitelikli iş fikri olan girişimci adaylarına destek veriyoruz. Girişimci ve KOBİ destek başvurularını internet üzerinden yapabiliyor" diye konuştu.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken “Ortam oluşursa rekabet edemeyeceğimiz ülke yok” derken TOBB Başkan Yardımcısı Faik Yavuz Türkiye'nin rakip ülkelerdeki iş ortamını sağlamaya mecbur olduğunun altını çizdi.