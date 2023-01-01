KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri

Türkiye’de KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi ve teşvik edilmesine katkıda bulunmayı amaçlayan “KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri” için başvurular 15 Haziran’a kadar devam ediyor.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan ‘’KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri’’ kapsamında; “Yılın Başarılı KOBİ Büyük Ödülü”, “Yılın Başarılı KOBİ Ödülleri” ve “Yılın Başarılı Girişimci Ödülleri” ana kategorilerinde, her bir ödül için beş işletme olmak üzere, toplam 40 KOBİ ve girişimci finalist olarak belirlenecek ve bu finalistlerden 8’ine ödülleri verilecek.

“KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri’’ne; yeni bir işyeri açarak, ailesine, topluma ve ülke ekonomisine fayda sağlayan girişimciler, inovatif bir iş fikri ile işini kuran inovatif girişimciler, kurulur kurulmaz veya kurulduktan kısa bir süre sonra yurtdışı pazarlarda faaliyette bulunmaya başlayan küresel doğan girişimciler ile başarılı, ihracatçı ve işbirliği-güçbirliği yapan tüm KOBİ’ler başvuruda bulunabiliyor.