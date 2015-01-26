KOSGEB’in yeni Başkanı Recep Biçer

26 Ocak 2015 tarihinde imzalanan ve 27 Ocak 2015 tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) makamına ataması gerçekleştirilen Eski Milli Piyango Genel Müdürü Recep Biçer, görevine başladı.



KOSGEB’in yeni Başkanı Recep Biçer, “KOSGEB’deki yeni dönemimiz milletimize ve memleketimize hayırlı olsun. Bundan böyle KOSGEB’i çok daha etkin bir kurum haline getirmek için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Gruplaşmalara ve ayrımcılıklara kesinlikle karşı duracağız” dedi. Biçer, devlet büyüklerinin kendilerine önemli bir emanet verdiklerini ve sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirtti.