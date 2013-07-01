Kredi kartı faiz oranları düşürüldü

Faiz oranı Türk Lirası için yüzde 2.12, dolar ...





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranının yüzde 2.12'ye, aylık azami gecikme faizi oranının ise yüzde 2.62'ye düşürüldüğünü duyurdu. Merkez, dolar ve avro cinsinden azami faiz oranlarında değişiklik yapmadı. Söz konusu faiz oranları 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak.

Aylık azami akdi faiz oranı Türk Lirası için yüzde 2.12, dolar için yüzde 1.70 ve avro için yüzde 1.64, aylık azami gecikme faizi oranı ise Türk Lirası için yüzde 2.62, dolar için yüzde 2.20 ve avro için ise yüzde 2.14 olarak belirlendi.

Merkez Bankası, söz konusu oranların azami olduğunu, bankalarca kredi kartı işlemlerinde 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren bu oranların üzerinde bir faiz oranı uygulanmasının mümkün bulunmadığını kaydetti. Bankalar bu oranları geçmemek üzere faiz oranlarını serbestçe belirleyebilecek.