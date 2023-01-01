Kredi Kayıt Bürosu’ndan: Findeks

Türkiye’nin önde gelen dokuz bankasının ortaklığı ile kurulan Kredi Kayıt Bürosu bireyler ve reel sektöre özel finansal bir hizmet platformu tasarladı:

Findeks. Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz ile Stratejik Planlama ve Kurumsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Koray Kaya platform hakkında bilgi verdi. Platform, finansal itibarı kontrol altında tutma ve daha iyi yönetebilme imkanı sunuyor. Finansal hayatı her anlamda kolaylaştıracak uygulama sayesinde bireyler, bankalar ve diğer finansal kurumlardaki kredi borç ve limitlerini görebilir ve finansal geleceklerini kontrol altına alabilir. Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz, Findeks ile bankacılık sektörüne yaratılan faydanın bir benzerini reel sektör ve bireyler için yaratmak istediklerini söyledi. Akdeniz, “Platform yoluyla reel sektörün finansal anlamda birbirlerini tanımalarını, risk alma ve yönetme yeteneklerini geliştirmeyi, sermayelerini, itibarlarını korumayı ve satışlarını güvenli bir şekilde artırarak rekabet güçlerini de artırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu. KKB Stratejik Planlama ve Kurumsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Koray Kaya, Findeks’in dünyanın en yaratıcı kimlik doğrulama altyapılarından birine sahip olduğunu anlattı.