Kültür Üniversitesi’ne yeni rektör

ABD Dışişleri Bakanlığı‘ndan ABD - Türkiye ‘Bilim Elçisi’ ünvanını 2009’da alan Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir, İstanbul Kültür Üniversitesi’nin yeni rektörü oldu.





Prof. Dr. Demir, Rektörlük devir tesliminin; üniversite adına bir değişim değil dönüşüm sürecine işaret ettiğini kaydetti ve “Öğrencilere 360 derece destek vermeyi hedefleyen Öğrenci Dekanlığı Projesi, bilim ve akademisyenlerin üretkenliğini destekleyen Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi’nin de temellerini atmayı hedeflediklerini, Endüstri İlişkileri ve Kariyer Merkezi, Sanayide Doktora Projesi, Akademik Mentorluk Sistemi ve yeni uluslararası bağlantılarla dünyanın kapısını bilimle aralayan üniversite olmayı amaçladıklarını” söyledi.