Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan İletişim Merkezi “176”

Kültür ve Turizm Bakanlığı “176” iletişim merkezi ile 40 milyona yaklaşan yerli ve yabancı turistin şikayet ve önerilerine cevap veriyor.

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre oluşturulan iletişim merkezinde, www.alo176.gov.tr web adresinden veya “176” çağrı merkezinden 7/24 “Canlı Destek” ve “Başvuru Sorgulama” hizmetleri veriliyor. Ayrıca akıllı telefon uygulaması ile başvuru sorgulaması yapılabiliyor. Sorunlar, şikayetler iletişim merkezi tarafından Türkçe veya İngilizce dil seçenekleriyle yanıtlanıyor.