Kuraklığa ve hastalıklara dayanıklı buğday
Uluslararası Buğday Genom Dizisi Konsorsiyum
Türkiye’den sadece Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik Programı Öğretim Üyesi Hikmet Budak ve ekibinin yürütücüsü olduğu ‘Uluslararası Buğday Genom Dizisi Konsorsiyumu’ (International Wheat Genome Sequencing Consortium - IWGSC), yaptığı açıklamada, çeşitli buğday kromozomlarının fiziksel haritalarının çıkarılması için önümüzdeki altı aylık sürede Bayer CropScience (BCS) şirketinden yaklaşık 1 milyon avro destek alacağını duyurdu. BCS’nin bu katkısının amacı, kuraklığa ve hastalıklara dayanaklı buğday geni araştırmalarını desteklemek.
Dev projede Türkiye’den sadece Sabancı Üniversitesi Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik Programı Öğretim Üyesi Hikmet Budak’ın liderliğindeki, 7 kişilik proje grubu yer alıyor.