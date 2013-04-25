Küresel rekabetin yıldızları belli oldu

InoTec Teknoloji ve Yönetim Danışmanlığı’nın oluşturduğu Ekonomi Bakanlığı destekli ve Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) işbirliğiyle yürütülen ‘Küresel Rekabet Yolunda Kurumsal Dönüşüm Projesi Ödül’leri 25 Nisan 2013 tarihinde sahiplerini buldu.





TAYSAD Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen tören; Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Özutku ve TAYSAD Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu’nun da aralarında bulunduğu otomotiv sektöründen pek çok işadamını biraraya getirdi. Kurumların doğru stratejileri belirleyip uygulamasının markalaşma yolundaki önemini anlatan TAYSAD Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu şöyle konuştu: “12K Model projesi özellikle tedarikçi sanayi firmalarının yapısal dönüşümleri için gerekli. Ülkemizin 2023 vizyonuna baktığımızda otomotiv sektörü 75 milyar dolarlık ihracat yapma hedefinde. 2012 yılındaki 20 milyar dolarlık otomotiv ihracatının yüzde 43’ünü yani 8.3 milyon dolarını tedarik sanayi firmaları gerçekleştirdi. Bugün bu oranı yakalayan otomotiv tedarik sanayi, 2023 yılında yüzde 50 oranına ulaşacaktır. İhracatla büyüme politikası sayesinde otomotiv sanayi olarak yüzde 6.5’luk büyüme rakamını yakaladık. Yatırım ve teşvik ile doğru stratejileri kullanarak kurumlarımızı daha iyi noktalara taşıyacağız.”

Düzenlenen törende ‘Küçük Ölçekli Firma’ kategorisinde, KORMAS Elektrikli Motor Büyük Ödüle layık görüldü. ECS Elektrik Enjeksiyon ve Kablo Sistemleri ise ‘Fark Yaratan Firma’ ödülünü aldı. ‘Büyük Ölçekli Firma’ kategorisinde ise TEKNO Kauçuk Büyük Ödüle, KROS Otomotiv ‘Fark Yaratan Firma Ödülü’ne ve ESTAŞ Eksantrik ‘Özel Ödüle’ layık görüldü. Proje Dışı Firma Kategorisinde ise ‘En iyi Üretim Yönetim Sistemi Ödülü’ İNCİ Akü’ye gitti.