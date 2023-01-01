Kurumsal Mükemellik yolunda deneyimler

KalDer, TAYSAD ve TOSB’un düzenlediği Kocaeli Deneyim Paylaşım Konferansı’nda, iş dünyasının önde gelen üst düzey yöneticileri Yönetim Modelleri, Toplam Kalite Yönetimi, Mükemmellik Modeli, Sistem Yaklaşımı konularında kendi deneylerini iyi uygulama örnekleriyle paylaştılar.

Konferans açılış konuşmalarını KalDer Yönetim Kurulu Başkanı A. Hamdi Doğan, TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alper Kanca ve TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi yaptı. Açılış oturumunu ise BOSCH Türkiye Temsilcisi Steven Young gerçekleştirdi.

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı A. Hamdi Doğan şunları söyledi: “KalDer olarak Türkiye’de kurumsal mükemmellik anlayışının yaygınlaştırılması doğrultusunda büyük çaba sarfediyoruz. KalDer’in ulusal işbirliği ortağı olduğu, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı’nın EFQM Mükemmellik Modeli ile kurumlar kendi ‘Özdeğerlendirmelerini’ yaparak, kuruluşun güçlü, iyileştirmeye açık alanlarının belirlenebilmesi ve gerçekleşen ilerlemenin periyodik olarak ölçülebilmesi sağlanıyor.”