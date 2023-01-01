Kurumsal yönetim ilkeleri masaya yatırıldı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından bu yıl 7.’si düzenlenen Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi İstanbul’da yapıldı. Zirvenin açılış konuşmalarını TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Vahdettin Ertaş yaptı.

OECD ve SPK işbirliğinde gerçekleştirilen zirvede konuşan TKYD Başkanı Mehmet Göçmen temelleri adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa edilen kurumsal yönetim ilkelerini uygulamanın hem şirketlerin hem de ülkelerin geleceği için hayati bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Zirvede, “Kurumsal Yönetim Ödülleri”nin bu yıl 4’üncüsü de verildi. Ödül alanlar şunlar oldu:



- BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde En Yüksek Nota Sahip Kuruluş: Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB)

- BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde En Yüksek Nota Sahip 2. Kuruluş: TAV Havalimanları Holding A.Ş.;

- Kurumsal Yönetim Endeksi’nde En Yüksek Nota Sahip 3. Kuruluş: TÜPRAŞ

- BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde Bir Yıl İçerisinde Notunu En Çok Artıran Kuruluşlar: Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Yapı ve Kredi Bankası

- En Yüksek Nota Sahip Halka Açık Olmayan Kuruluş: Lider Faktoring



Yönetim Kurulu Kategorisinde En Yüksek Nota Sahip Kuruluş: TÜPRAŞ