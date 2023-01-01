‘Kuyum’da ÖTV yerine KDV

İstanbul Kuyumcular Odası öncülüğünde Mücevher İhracatçıları Birliği, TOBB Kuyumculuk Sanayi Meclisi, İTO Kuyumculuk Komitesi ve Kuyumcukent Yönetimi ile oluşturulan diyalog ortamı ve kurumların koordineli çalışmaları sonucunda, sektörün 2005 yılından beri gelişmesini engelleyen “ÖTV” sorunu çözüldü.

Meclis’te bekleyen Torba Yasa’nın kabul gören bir maddesi ile işlenmemiş değerli/yarı değerli taşların ithalinden alınan ÖTV kaldırılacak, yerine yüzde 18 KDV konulacak. Yeni düzenlemeyle değerli taşların Borsa İstanbul üzerinden ithalinde ise herhangi bir vergi oluşmayacak. Mücevher ithal edenler ise altın/gümüş değeri düşüldükten sonra yüzde 18 KDV ödeyecek.

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Noray İşler, sözkonusu düzenlemeyle Türkiye kuyumculuk sektörünün hem iç pazarda, hem de dünya arenasında rahat bir nefes alacağını söyledi.