Lastikle ilgili her şey! www.lasid.org.tr

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği LASİD’in resmi internet sitesi yayına girdi.

www.lasid.org.tr adresinde; doğru lastik kullanımı ve mevzuattan, etiketleme ve lastiğin teknik özelliklerine kadar lastik konusunda merak edilen her türlü bilgiye ulaşmak mümkün olacak.

Web sitesi bundan böyle üreticiden sürücüye tüm sektör paydaşları için bir referans kaynağı olacak. Web sitesinde lastik güvenliği konusuna şöyle dikkat çekildi: “Lastiğinizin yol ile teması avucunuz kadardır. Lastik, aracınız ve yol arasındaki tek bağlantıdır. Otomobilinizin tüm yükünü taşımaktadır. Aracınızın yönlendirme, hızlandırma ve frenleme gibi sürüş verilerini cevaplamaktadır. Yol üzerindeki engellerin etkisini azaltmaktadır.”