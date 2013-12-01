Leasingte yeni KDV avantajı

1 Aralık 2013 ten itibaren yapılacak sözleşmelerde, üretime yönelik yeni yatırım ürününe Leasingte daha fazla KDV avantajı sağlanacak. Aşağıdaki listedeki ürünlerde Leasing ile finanse edilmesi koşulu ile KDV oranı yüzde 1 olarak uygulamaya başlandı.

Mevcut listeye eklenen ürünler:

- Forkliftler

- Tekstil makineleri (örgü, dikiş, tezgahlar, deri işleme makineleri gibi)

- Metal işleme makineleri (CNC, torna, freze, ahşap işleme gibi..)

- Plastik enjeksiyon makineleri

- Pressleme ve kalıplama makineleri

- Kağıt üretimi ve basım makineleri (ciltleme)

- Dolum ve paketleme makineleri

- Buhar gaz ve su tribünleri

- Kaynak makineleri

- Sanayi robotları.