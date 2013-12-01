Leasingte yeni KDV avantajı
1 Aralık 2013 ten itibaren yapılacak sözleşmelerde, üretime yönelik yeni yatırım ürününe Leasingte daha fazla KDV avantajı sağlanacak. Aşağıdaki listedeki ürünlerde Leasing ile finanse edilmesi koşulu ile KDV oranı yüzde 1 olarak uygulamaya başlandı.
Mevcut listeye eklenen ürünler:
- Forkliftler
- Tekstil makineleri (örgü, dikiş, tezgahlar, deri işleme makineleri gibi)
- Metal işleme makineleri (CNC, torna, freze, ahşap işleme gibi..)
- Plastik enjeksiyon makineleri
- Pressleme ve kalıplama makineleri
- Kağıt üretimi ve basım makineleri (ciltleme)
- Dolum ve paketleme makineleri
- Buhar gaz ve su tribünleri
- Kaynak makineleri
- Sanayi robotları.