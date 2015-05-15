LIGNA 2015’e Türkiye çıkarması

İki yılda bir Almanya’nın Hannover şehrinde düzenlenen, dünyanın önde gelen ormancılık ve ahşap endüstrileri fuarı LIGNA, bu yıl 11-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında yapılacak. İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında LIGNA 2015 teması ve yenilikleri açıklandı.

Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander Kühnel’in moderasyonu ile gerçekleşen toplantıya, LIGNA Fuarı Proje Müdürü Figen Günay ve Alman Ağaç İşleme Makineleri Üreticileri Derneği Pazarlama Müdürü Dominik Wolfschütz konuşmacı olarak katıldı.

LIGNA Fuarı Proje Müdürü Figen Günay, “Bu yıl fuarda 40’tan fazla ülkeden 1.500’den fazla katılımcı yeralacak ve bu firmalar 120.000 metrekarelik alanda yeniliklerini ziyaretçilerle buluşturacaklar. Bu katılımcılar arasında doğramacılık ve marangozluk işlerine yönelik çözümler sunanlar, mobilya sektörü için makine üretenler, üretim otomasyonu uzmanları, masif ahşap işleme ve bıçkıhane teknolojisi tedarikçileri yeralıyor” dedi.

Dominik Wolfschütz ise ağaç işleme sektöründe geçtiğimiz yıl 9 milyar avroluk bir üretim gerçekleştiğini ve bu üretimde en büyük payın sırasıyla Almanya, İtalya ve Çin’e ait olduğunu belirtti.