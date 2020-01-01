LOGO’ya, 20 milyon TL kredi

Dünya Bankası üyelerinden Uluslararası Finans Kuruluşu IFC, Türkiye’de uygulama yazılımları pazarının lideri LOGO’ya, 20 milyon TL tutarında kredi sağlayacak.





IFC, kredi kapsamında, LOGO’nun ortağı Mediterra Capital’e de 2 milyon Avro destek verecek. Üç kurumun yöneticileri, kredinin sözleşmesini imzalamak üzere IFC’nin İstanbul’daki ofisinde biraraya geldi. Törene, IFC Türkiye Direktörü Carsten Mueller, LOGO Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Tekbulut ile Mediterra Kurucu Ortağı ve Logo Yazılım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Erkurt katıldı. Ekim ayında İzmir merkezli Netsis firmasını satın alan LOGO, aldığı krediyi, ürün geliştirmek ve müşteri tabanını genişletmek için kullanacak.

LOGO’nun büyüyen bir müşteri potansiyeli olduğunu belirten Tuğrul Tekbulut, “IFC’nin LOGO’ya uzun vadeli finansman desteği sağlaması önem taşıyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde, KOBİ sektöründeki yerimizi sağlamlaştırmayı hedefliyoruz” dedi.