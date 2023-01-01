LRQA Türkiye Helal Belgelendirme faaliyetine başladı

Son zamanlarda tedarikçiler ve Müslüman müşteriler Helal Gıda talebinde bulunuyor. Hatta birçok gıda üreticisinin Helal Belgesi?ne sahip olması zorunluğu ortaya çıkıyor.





Son zamanlarda tedarikçiler ve Müslüman müşteriler Helal Gıda talebinde bulunuyor. Hatta birçok gıda üreticisinin Helal Belgesi'ne sahip olması zorunluğu ortaya çıkıyor. Uluslarası standartların ve akreditasyonların temel alındığı helal denetim ihtiyacı LRQA'yı bu konuda çalışmaya sevketti ve LRQA Türkiye, Helal Belgelendirme konusundaki yetkilendirme işlemlerini geçtiğimiz aylarda tamamlayarak Helalder'den (Sağlık, Güvenlik ve Helal Derneği) almış olduğu onay ile Helal Belgelendirme faaliyetine başladı. Böylece LRQA, bu konuda yetkilendirilmiş dünyadaki ilk uluslararası denetim kuruluşu oldu.



