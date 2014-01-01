Makine sektörü cari açığa karşı

Makine sektöründe, 2014 yılı Ocak-Haziran verilerine göre ithalatı karşılama oranı önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16’lık bir artışla yüzde 45.2’den yüzde 52.3’e yükseldi.

İhracatta artışın istikrarlı bir şekilde devam edeceğini belirten Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran şu bilgiyi verdi: “Makine sektörünün, 2014 yılı Ocak-Temmuz verilerine göre toplam makine ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 8.5 artarak 8.7 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu seviye; ekonomide yaşanan gelişmelere rağmen sağlandı.

Makine Tanıtım Grubu faaliyetleri kapsamında hedef ülke olarak belirlenmiş olan ve yoğun lobi faaliyetlerinin gerçekleştirildiği ülkelerden geri dönüşüm almaktayız. Örneğin, ülkemizin makine ihracatında yüzde 16’lık bir paya sahip olan Almanya’ya yapılan ihracatta 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde yüzde 13.8 oranında artış sağlanmıştır. En fazla makine ihracatı gerçekleştirilen ülke sıralamasında ikinci sırada yeralan Amerika’ya ihracatta yüzde 27.9, üçüncü sırada yeralan İngiltere’ye ihracatta ise yüzde 1.7’lik artış yaşanmıştır.

İlk üç ülkenin yanısıra en çok ihracat gerçekleştirilen ülkelerden Fransa, İtalya, İran ve İspanya’ya yapılan ihracatımızda da artış var.”

Önemli makine ithalatçıları içerisinde gerilemelerin de yaşandığını belirten Dalgakıran, Rusya’ya ihracatta yüzde 7.9, Irak’a ihracatta yüzde 10.2 ve Azerbaycan’a olan ihracatta ise yüzde 8.1 azalma yaşandığına dikkat çekti.