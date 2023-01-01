Makine sektörü dünyanın ilgisini çekti.

Avrupa istif makinası sektörünün yüzde 25 küçüldüğüne dikkat çekildi.





İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği’nin (İSDER) Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı’nda konuşan İSDER Başkanı Rızanur Meral, Avrupa istif makinası sektörünün yüzde 25 küçüldüğüne dikkat çekerek, “Buna rağmen ihracatımız yüzde 27, iç piyasa satış adetlerinde ise yüzde 6.8 büyüme sergileyerek dünyanın ilgisini Türkiye’ye topladık” dedi. İçerde küçülen Avrupa’nın dış piyasaya açılacağını vurgulayan Rızanur Meral, “Bu hem bizim iç piyasamıza hem de ihracatımıza olumsuz yansıyacak. Bu olumsuz gelişme karşısında hükümetimizden, bu dönemde sektöre vermiş olduğu desteğe devam ederek mali yükümlülükleri hafifletici uygulamalara devam etmelerini talep ettik” dedi. Rızanur Meral şöyle konuştu: “Makine ihracatımız geçen yıl da 14 milyar dolar sınırını aşarak, yeni bir rekor kırdı. 2023’te 100 milyar dolar olan sektör hedefinde İSDER üyelerine düşen pay 2,5 milyar dolar. Sektörümüz endüstri, sanayi ve ihracat için ayrı bir öneme sahip.