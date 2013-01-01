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Makine sektörü ilerliyor

Makine Sektörü, Türkiye’nin koyduğu 2023 hedefine doğru emin adımlarla ilerleyen sektörlerden biridir. Makine İhracatçıları Birliği ve Makine Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran’ın paylaştığı bilgilere göre Sektör 2013 yılında ihracatını yüzde 8 artırarak 14 milyar dolara ulaştırdı.

Sektörün 2014 yılı ihracat hedefi ise 16 milyar dolar olarak belirlendi. Sektördeki bu istikrarlı gelişmenin, Türk ihraç ürünleri bakımından dış pazarların daralma gösterdiği bir konjoktür içinde gerçekleşmesi, ayrıca altı çizilmesi gereken bir performans oluyor.
Sektörün ihracatında ilk 10 ülke tablosu şöyle:

ÜLKE                   2012          2013     %Değişim
                            değer         değer             değer
                     (milyon $)  (milyon $)
Almanya           2.053    2.169                         5.6
İngilttere              876       921                         5.2
ABD                     754        823                         9.1
Rusya                 603        769                       27,4
Irak                      620        697                       12.3
Fransa                582        572                       -1.6
İtalya                   475        518                         9.2
Azerbaycan        353        416                      17.9
İran                     456        363                     -20.3
Romanya          330        361                        9.2
Diğer               5.862     6.389                       9.0
Toplam         12.964  13.998                        8.0

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