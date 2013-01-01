Makine sektörü ilerliyor

Makine Sektörü, Türkiye’nin koyduğu 2023 hedefine doğru emin adımlarla ilerleyen sektörlerden biridir. Makine İhracatçıları Birliği ve Makine Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran’ın paylaştığı bilgilere göre Sektör 2013 yılında ihracatını yüzde 8 artırarak 14 milyar dolara ulaştırdı.

Sektörün 2014 yılı ihracat hedefi ise 16 milyar dolar olarak belirlendi. Sektördeki bu istikrarlı gelişmenin, Türk ihraç ürünleri bakımından dış pazarların daralma gösterdiği bir konjoktür içinde gerçekleşmesi, ayrıca altı çizilmesi gereken bir performans oluyor.

Sektörün ihracatında ilk 10 ülke tablosu şöyle:



ÜLKE 2012 2013 %Değişim

değer değer değer

(milyon $) (milyon $)

Almanya 2.053 2.169 5.6

İngilttere 876 921 5.2

ABD 754 823 9.1

Rusya 603 769 27,4

Irak 620 697 12.3

Fransa 582 572 -1.6

İtalya 475 518 9.2

Azerbaycan 353 416 17.9

İran 456 363 -20.3

Romanya 330 361 9.2

Diğer 5.862 6.389 9.0

Toplam 12.964 13.998 8.0